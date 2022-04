Fathi NAHEDH

Nous avons le plaisir de venir par le présent ,vous présenter notre jeune société ,

En effet MQS TUNISIE est une société totalement exportatrice a vu le jour en janvier 2012 , nous somme basé à Boumhel-Ben Arous -Tunis.

Et nous somme actuellement sur le site de Sagemcom ,continental Bizerte et autres ,nous travaillons dans un périmètre nationale et internationale, l’accompagnement de nos clients c’est notre point fort aujourd’hui.





1- Notre vocation :



la qualité , le tri , la retouche , l'assemblage ,l’emballage ,la palettisations, le rangement , l'industrialisation des nouveaux produits et le contrôle dimensionnelle.



2- Nos objectifs :



être à l'écoute de nos clients pour les aider à identifier leurs besoins en matière de qualité , tri , retouche etc. , et leurs proposer des solutions fiables et durables

être un lien de partenariat efficace entre un client et ses fournisseurs.

Aujourd’hui, la plupart des constructeurs automobiles ont choisi MQS comme solution efficace pour faire face aux impératifs liés aux livraisons juste à temps.

Entreprise à caractère international, mqs tunisie sait se situer et s’adapter aux contraintes géographiques aujourd’hui d’actualité pour le marché automobile.

Reconnu expert pour les contrôles

bord de chaîne, la sécurisation des

stocks chez le client et ses fournisseurs,

la retouche sur composants

et/ou produits finis, mqs tunisie propose

dans l’heure autant de services précieux

permettant un gain financier

et un minimum de perturbations des

flux de fabrication et une garantie

de la qualité des produits.



3- Nos valeurs :



vous satisfaire est notre devise , c'est la raison pour laquelle nous privilégions l'écoute , la qualité et le savoir faire.

4- Nos principes :



- répondre à toutes vos exigences .

-assurer un échange mutuel entre vous et nos techniciens

-vous orienter vers les meilleures solutions

5- Notre équipe :



Expert , nous le somme par excellence

Professionnel , nous le somme par expérience

Grace à une équipe d'ingénieurs et techniciens , qualifié , motivé , sérieuse et dynamique , nous étudierons

avec beaucoup d'attention votre dossier.



Notre équipe, toujours libres d’exprimer sa grande créativité au service des exigences de la clientèle, réalisant leur désir ‘sur mesure’ dans la contexte d’une présentation et mise en valeur des produits toujours en évolution

Si vous avez des questions ultérieures ou si vous avez besoin d’une offre compétitive, n’hésitez pas de nous contacter. Nous sommes toujours a votre disposition



Dans l’attente de vous lire bientôt, veuillez agréer Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées



E-mail : dg@mqs-tunisie.com





Mes compétences :

Contrôle qualité

Méthodes de conception et de production

Industrialisation de la production

Ordonnancement

Manager

Maintenance industrielle

Gestion de projet

Serieux