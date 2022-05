Wajih BAHRI

Après une école de commerce ESSEC Tunis, j’ai envie de travailler dans un métier qui me garde près du monde des chiffres, des graphiques, la logique et l’esprit de la synthèse et j’ai la chance de pouvoir réelement commencer ma vie professionnelle à travers une multinationale en tend que contrôleur de gestion expert des chiffres et business partenaire privilégié des opérations.



Au cours de ma carrière qui s’étale au plus que dix ans j’étè garant de la fiabilté des données, le respect des processes, la participation à la gestion budgétaire et le suivi des écarts.



La flexibilté, les aptitudes de travailler en équipe, l’assimilation rapide des nouvelles taches et la créativité font partie de mes points forts.



En résumé : “ Voir l’activité dans son ensemble; c’est mon métierʺ



Mes compétences :

Excel

Word

SAGE SAARI

Powerpoint

Eviews

Ciel

SPSS

SAP-FI- Reporting

SAP

