Fajraoui AYOUB

Ingénieur Mécanique et doctorant à l'ENIT.

*Formations :

1) Groupe Optra Consulting :

SPC (Statiscal Process Control)

ERP (Entreprise Resouces Planning)

QHSE SMI (Qualité - Hygiène - Securité - Environnement)

2) L2M Lean Manufacturing and Management :

GREEN BELT en Lean Manufacturing (HOSHIN,KANBAN,VSM,5S,TPM,KAIZEN,SMED)

Logiciels : (Cértifié Solidworks CSWA)

*Simulation:

Abaqus,COSMOS,FLUENT et GAMBIT(ANSYS),COMSOL,Mastercamx6.

*CAO/DAO :

autocad,solidworks(solidedge,solidnest...),catia,Topsolid,proengineer,

*Systèmes d’exploitation:

Windows, Linux (centOS,ubuntu,Fedora..)

*Langages de programmation :

C (embarqué VHDL, sous linux), C++(Qt,OpenSceneGraph,visual studio..), Assembleur( MPLAB)(Pic),pascal,PHP ,xhtml.

*Logiciels scientifiques:

Matlab/Simulink/GuiMaple/Mécaflux,STATISTICA , TABEL CURVE 3D,MDsolids 3.5.

*Bases de données:

Oracle, Mysql.

Logiciels de conception électronique :

Isis/Ares,step7 et PL7 pro,altium designer,Delphi,initiation au Labview.

je suis passionnée par le secteur automobile depuis tout petit, c'est pour cela que j'ai choisi de m'excercer dans ce domaine. j'adore tout ce qui est mécanique et j’espère faire quelque chose d'importance dans ma vie



