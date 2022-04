Sami MNASSRI

Produire plus et mieux sans investissement productif supplémentaire est possible si l'on s'attaque aux causes de gaspillage de la capacité installée. Ce constat imprègne toutes les méthodes japonaises, et ramené à la conduite de machines, cela signifie chercher à maximiser le temps productif, réduire le temps non productif du aux arrêts et...



Mes compétences :

Solidworks

Simulink

SQL

Microsoft Word

Microsoft Project

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Mastercam

LabVIEW

Kanban

Calc

CATIA

C++

ANSYS

Supermarkets

Lean Manufacturing