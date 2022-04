Elen SAOUT

Pour exercer mes précédents métiers, la polyvalence, l'autonomie et la rigueur sont les clés de mes succès.

C'est grâce à ces qualités que j'ai pu mener de front les tâches qui m'ont été confiées tout au long de mon parcours : prise en charge des clients, gestion des plannings, organisation administrative etc. Dotée d'une grande aisance relationnelle, sérieuse et dynamique, ma volonté de m'impliquer dans les missions que l'on me confie me permettent d'être un élément productif.



Mes compétences :

Argumentation

Procédure d'encaissement,

Utilisation d'outils bureautiques( Pack office, Ph

Gestion d'agenda, Gestion du courrier

Typologie des clients/consommateurs

Prise de rendez vous téléphonique

Normes rédactionnelles

Techniques de secrétariat

Coordination de projets

Éléments de base en architecture intérieur

Techniques d'écoute active

Techniques de management

Harmonisation des couleurs, Colorimétrie

Modalités d'accueil

Techniques de prospection commerciale