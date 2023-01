Elena BOCH

Mon parcours effectué dans des secteurs professionnels divers pendant plusieurs années tant en France qu’à l’étranger m’a permis d’exercer une palette de fonctions variées comprenant l’interprétariat et la traduction français-russe, les tâches de secrétariat traditionnel.

En tant qu’Hôtesse Présidentielle dans une entreprise, j’ai aussi pu développer mon sens du relationnel avec les clients internes et externes ainsi que mon goût pour l’organisation générale des événements.

Rigoureuse, dynamique et appréciant le travail en équipe, je possède une grande capacité d’adaptation à des situations très diverses et complexes.

Actuellement je suis en session de perfectionnement professionnel. Je serai disponible à compter du lundi 14 septembre 2015.





Mes compétences :

Trilingue

Gestion global de l'accueil

Secrétariat

Événementiel

Pack Office (Word, Excel, Power Point)

Traduction juridique

Progidoc

Méthodes de classement et d'archivage

Amos

Techniques de gestion administrative

Lotus Notes