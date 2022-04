Eléna HANUS

Je suis diplômée d’un Master II en Archéologie du territoire, de l’Université de Strasbourg. Grâce à mon mémoire, je me suis spécialisée dans l’archéozoologie au paléolithique moyen. La faune étudiée était issue des fouilles du site de Mutzig « rain », auxquelles j’ai pu participer et dont j’étais responsable pour la conservation des ossements. Ceux-ci en effet étaient très fragmentés et il a fallu mettre en place un protocole de consolidation et de conservation pour pouvoir les étudier par la suite.



Durant mes études, mais aussi l’année qui a suivi l’obtention de mon Master, j’ai eu l’occasion de réaliser plusieurs stages. Au Muséum d’Histoire Naturelle de Paris notamment, qui m’ont permis de me perfectionner dans la taphonomie, et la détermination archéozoologique de nombreuses espèces.



Je me suis spécialisée dans la période du Paléolithique moyen, mais mes différentes expériences de terrain portent sur des périodes postérieures (antique, médiévale), me permettant de m’adapter aux différentes techniques relatives à chaque période. J’ai également eu l’opportunité de travailler sur des fouilles aussi bien programmées que préventives.





Je suis actuellement en recherche de thèse ou d'emploi.





Mes compétences :

Archéologie

Rédaction

Excel

Word

Filemaker pro

Powerpoint

Illustrator

Photoshop

Pack Microsoft Office

Photofiltre

Microsoft PowerPoint

FileMaker Pro for Windows

Consolidations

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator