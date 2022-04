Elena JULLY

Expertise juridique en droit social dans un contexte multi-conventionnel



Relations individuelles :



- Conseil juridique opérationnel après des clients, des collaborateurs et de la direction,

- Audits et évaluation des risques juridiques, notamment en matière disciplinaire,

- Rédaction des contrats de travail de tout type,

- Réalisation de toutes les procédures disciplinaires et de rupture du contrat de travail (licenciements individuels et collectifs, pour motif personnel et économique, rupture conventionnelle du contrat, etc.),

- Calcul des indemnités de rupture,

- Rédaction des accords transactionnels,

- Préparation des dossiers pré contentieux pour les avocats,

- Rédaction de notes juridiques de synthèse à destination des employeurs et des salariés,

- Veille juridique sur l’actualité législative, conventionnelle et réglementaire en matière de droit social.



Relations collectives :



- Assistance à la mise en place, au renouvellement et au suivi des instances représentatives du personnel,

- Règlements intérieurs et Affichages obligatoires, - Rédaction d’accord collectif d’entreprise.



Mes compétences :

Droit social