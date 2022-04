Elena KALINITCHEVA

Je souhaite faire évoluer ma carrière en diversifiant mon champ de compétences au sein d’une équipe dynamique et motivée. Je cherche donc une entreprise qui m’offrira l’opportunité de mettre à son service mes connaissances et de me sentir ainsi utile et épanouie.



Diplômée en management de la Sécurité, j’ai acquis les connaissances nécessaires pour la gestion du système Santé Sécurité Environnement. J’ai pu appliquer ces connaissances avec succès en travaillant au sein du service Sécurité/Environnement chez LINDT & SPRUNGLI. Cela m’a permis de développer mon sens des responsabilités et l’esprit d’équipe. Je possède également une expérience significative dans le domaine de la chimie industrielle. En effet en tant que responsable laboratoire de la SARL ECOENERGO je manageais une équipe de 12 personnes et gérais l’activité du laboratoire chimique. Lors de cette expérience, j’ai appris à être autonome, réactive et force de proposition. L’animation régulière des réunions de service m’a permis de développer mon sens de communication et de pédagogie.





Mes compétences :

OHSAS 18001

ISO 9001

ISO 14001

Gestion de projet

Animation de réunions

Management