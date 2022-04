Naturopathe et étudiante en psychologie, j'accompagne tout projet de développement personnel.

Je m'engage à vous suivre avec un approche holistique et à vous soutenir en vous facilitant des simples règles d'alimentation, d'exercices et de gestion de stress.

Je me sers d'outils tels que la nutrition, le phytothérapie (plantes, aroma-, gémmothérapie, fleurs de Bach) et la communication non violente, entre autres.



Osez vous prendre en main!