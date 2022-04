Elena MIHAYLOVA

Juriste junior, très dynamique et extrêmement inspirée par le droit!



Récemment diplômée d'un Master 2 en Droit et gestion de l'économie numérique et d'un Master 1 en Droit international et européen des affaires, je suis actuellement à la recherche de ma première expérience professionnelle. Mes domaines de prédilection étant principalement les susmentionnés, le droit me passionne depuis toujours, voilà pourquoi je reste ouverte à toute proposition concernant celui-ci, sans préférence réelle pour le domaine exercé. J'apprends extrêmement vite, ce qui me donne la certitude de pouvoir avancer dans tout domaine juridique dont je n'ai pas eu l'occasion de toucher lors de mon cursus universitaire.



Je pourrais apporter à votre entreprise toute ma motivation de jeune diplômée, ainsi que mon sérieux et mon dévouement absolu au droit. Je suis quelqu'un de très rigoureux et dynamique. Je fais constamment preuve de mes capacités de rédaction remarquables et je suis force de proposition à chaque fois que j'en ai l'opportunité.



Si mon profil retient votre attention, pour une raison quelconque, n'hésitez pas à me contacter afin de discuter de nos mutuelles attentes.



Mes compétences :

Veille juridique

Droit international

Droit des contrats

Droit européen

Nouvelles technologies

Droit d'auteur

Propriété intellectuelle

Droit des affaires

Audiovisuel