Eléna NAHMIAS

Naturopathe et fabricante de feuilles de fruits déshydratées, je propose une alternative aussi délicieuse que saine pour se régaler sans se nuire.

Mon but: éviter aux enfants la consommation de bonbons industriels - trop chimiques trop toxiques et truffés de nanoparticules, et leur offrir des fru andises saines et nutritives.

Mes feuilles de fruits 3xbon sont les meilleures gourmandises du monde.

pour en savoir +, ou me joindre : http//www. 3xbon.com



mail: contact3xbon@gmail.com