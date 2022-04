Eléna NETO

Je suis en charge du marketing opérationnel et de la communication des produits dédiés au béton, aux chapes et au ciment au sein de la direction d'activité BPE Préfa en France. Déjà 8 ans d expertise avec une évolution de mes missions qui m'ont rendu totalement autonome sur mon poste pour être toujours force de proposition.

Mon objectif : rendre simple et accéssible la communication de produits très techniques grâce aux outils à la fois classiques et modernes du marketing et la communication.

Convaincue que le marketing 360° et la communication sont des atouts majeurs pour une activité orientée business. Le marketing et la communication sont les alliés des forces de vente.

Dynamique, à l'aise à l'écrit comme à l'oral, je suis habituée à travailler en équipe et en mode projet dans le cadre de mes missions.



Mes compétences :

Communication externe

Marketing opérationnel

Marketing

Evénementiel/

Relation presse

Communication

Web