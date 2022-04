Elena OLEYNIKOVA

Madame, Monsieur,



Étant jeune diplômée, je suis à la recherche d’un emploi qui me permettra de consolider mes acquis et acquérir de l’expérience.



D’origine russe, j’ai obtenu mon BAC en France. Les études Universitaire se sont déroulées à la faculté des sciences et techniques de Nantes. J’ai obtenu mon diplôme en validant avec succès l’année de Master 2 « Science de l’aliment et Nutrition Humaine » . Mon vécu témoigne de mon adaptation facile à différents environnements : l’intégration aux seins de nouvelles équipes et mon apprentissage rapide.



Passionnée par la biologie, j’ai réalisé plusieurs expériences. Durant la première année de master mon stage s’est déroulé dans le centre de recherche en nutrition humaine Rhône centre de recherche en nutrition humaine Rhône Alpes où j’ai pu me familiariser avec la réglementation sur l’investigation clinique et la gestion d’étude clinique. Durant le master 2, j’ai réalisé mon second stage au sein de l’unité INSERM U913. Durant ce stage j’ai appris l’autonomie, la gestion et la responsabilité grâce à l’étude scientifique qui m’as été confiée « Caractérisation des atteintes du système nerveux entérique (SNE) induite par une dénutrition périnatale ». L’équipe m’as permis de travailler avec eux après mon stage.



E. Oleynikova



Mes compétences :

Culture cellulaire

Expérimentation animale

Biotechnologies

Recherche clinique

Biologie cellulaire

Statistiques

Biologie moléculaire

Qualité

Veille scientifique

Gestion des commandes

Travail en équipe

Bureautique

Relationnel