Elena OSTERMANN

GEbosse : Groupement d'Employeurs d'Alsace



Avec un temps plein ou un temps partiel choisi, GEbosse vous offre un contrat unique, une diversité de lieux d’interventions et d’expériences, pour que vos compétences puissent s’exprimer aux mieux.



Avec GEbosse, faites le choix du temps partagé, un contrat en CDI, plusieurs postes, plus d’avenir.

Pour plus d'informations:Array