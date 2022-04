Elena PAIS

Je suis consultant HRAccess depuis juin 2006. J'ai participe aux projets de developpement, de migration et de maintenance pour des clients dans le secteur prive et public. J'ai experience dans la gestion administrative, gestion de la paie, dans la DADSU, bussiness objects, shells d'heritage et self-service. J'ai ete aussi teamleader realisant encadrement des debutants et le management des comptes.



Mes compétences :

SQL

Hraccess

Shell Unix

COBOL

DB2

PL/SQL