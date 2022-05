Olivier MARTIN

Bonjour,



Novembre 2017:

- après une année vierge, je suis enfin revenu sur ce projet et nous avons finalisé enfin le tournage de 5 épisodes que je mettrais en ligne très prochainement (j'en ai monté 3, il m'en reste donc 2 pour ceux qui ont suivi). De bons moments, après ca plaira ou ca plaira pas, cela ne m'appartiendra plus comme on dit dans le métier.



Juin 2015:



- Premier repérage: la beauté du cabinet donne une image somptueuse... Cadrage à peu près figé et lumière en général maitrisable... Quelques essayages... faut que je perde un peu de poids et cela semble pas mal pour commencer à tourner fin septembre... J'ai une dizaines d'épisodes à peu près ficelés, un modèle qui se dégage de plus en plus... Prions ensemble...



Fin janvier 2015:



- Reprise de mon projet de série "Psy en folie, FORMAT 3mn", la bible est prête, les épisodes avancent mais le concept change... Je me tourne désormais plutôt vers un tournage minimaliste à la "Cyprien" avec caméra fixe... J'ai trouvé un cabinet de psy prêt à me prêter leurs locaux pour quelques week-ends... Je prépare tout ça pour cet été... Je vous tiens au courant...





Avril 2012: Voila, je le livre, c'est toujours un pas difficile, avant c'était mes premières versions de scénario, maintenant, mon premier court métrage, enfin mon premier pilote de long métrage, le but étant surtout de montrer notre savoir faire, de montrer une sorte de trame du long en image:



Lien vers le pilote de long métrage: http://vimeo.com/40262400



Visionnez le, si vous trouvez qu'il donne envie d'en voir plus, que le sujet, les images, la musique, la mise en scène sont d'un bon niveau, alors parlez en autour de vous, si vous êtes producteur ou financier, appelez nous même pour une question de forme, une question générale. Le scénario de Long métrage est bien entendu disponible sur demande.





A+



Quelques sélections importantes:



12/11/08 SELECTION DE MON SCENARIO DE LONG METRAGE "Le monde des oubliés" à la Nuit des auteurs organisée par l'UGS: de belles discussions/remises en question autour de nos scénarios, encadrées par le maître de cérémonie Mr Krivine...



Mars 2008: sélection au festival international des scénariste (Bourges) de la bible de notre série "l'élément Terre".







UNE PETITE BIO POUR LA ROUTE:



Pour me présenter, Je suis issu de l'associatif (entre autre 3 ans comme responsable d'une bibliothèque de rue pour Atd Quart Monde), j'ai ressenti un jour (début 2000) le besoin d'écrire, d'abord pour témoigner de ce que j'avais veçu dans ces quartiers dits sensibles (cela a donné la première mouture de "Le monde des oubliés"), ensuite pour le plaisir d'écrire, le plaisir de me sentir acteur dans un monde où parfois je me sens démuni face à tout ce qui m'oppresse ou me scandalise...



Vous comprendrez donc aisément certains choix d'écritures décrits plus bas et qui sont plus engagés que d'autres: le monde des oubliés (le Quart monde), l'élément terre (écologie), la ligne verte (ligne de séparation de chypre), la pèche aux étoiles (la rencontre poétique d'un SDF et d'un enfant livré à lui même), mâle ou femelle (sida, homosexualité, transexualité...)...



... mais vous découvrirez aussi des choses plus lègères: ruptures mode d'emploi, ainsi qu'une série 26° pour kastina production très délirante à la mel brooks, le fil rouge (aventure romanesque) et bien d'autres encore au fond de mes tiroirs...



je suis ouvert à tout projet du moment qu'il y a une vraie rencontre, un vrai échange, une vraie volonté d'allier fond et forme tout en gardant le plaisir spectateur en ligne de mire...



Bonne lecture !!! A très bientôt surement



Mes compétences :

Scénariste

Auteur

Trompettiste de jazz

Réalisateur/Metteur en Scène