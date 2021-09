Guilhem MÉRIC

EN RECHERCHE D'UN POSTE D'INFOGRAPHISTE - DPT 34 et 11



Titulaire d'un BTS de Communication Visuelle, je dispose dune expérience à la fois de créatif et de communicant. Des compétences que j'ai mises à profit en agences sur de nombreux supports graphiques print (dépliants, affiches, faire-part, kakemonos, catalogues, flyers...) et web (sites web, bannières, newsletters, slides, montages vidéo), dans le développement de logos et de chartes graphiques.



Dans un cadre extra-professionnel, j'ai été amené à superviser de A à Z un projet créatif multimédia entre 2017 et 2019. Ce travail de longue haleine, tout au long de trois campagnes de financement participatif, m'a permis de réunir un budget total de 20.000€. Je me suis chargé de gérer le budget prévisionnel, de concevoir le communication graphique et rédactionnelle, de créer les vidéos de présentation et d'interviews, de réaliser la mise en page des ouvrages, d'assurer le community management sur les réseaux sociaux, mais aussi le suivi avec l'ensemble des prestataires (imprimeurs, webmaster, illustrateurs, sociétés de livraison...) tout en respectant les deadlines liées aux projets.



Enfin, outre mes tribunes publiées dans l'Obs (dont celle sur Greta Thunberg (Greta Thunberg face à la fosse « sceptique », l'un des articles les plus lus durant sa semaine de diffusion), je suis à l'origine de la série d'infographies #JeMéteins sur l'extinction animale, relayée en début d'année par le journaliste Hugo Clément (+120.000 likes), les sites de PositivR et de la Fondation 30 Millions d'Amis.