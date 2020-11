Jeff GAILLARD

Etudiant en Tourisme, curieux de la Planète, des gens et des cultures, j'ai tout d'abord travaillé et beaucoup voyagé pour le compte d'une compagnie aérienne prestigieuse : SWISSAIR.



Un passage par une agence de Communication en qualité de Project Manager m'a ensuite permis de découvrir d'autres aspects de la relation client ainsi que les interactions entre la Création et le Marketing, pour le compte de clients internationaux.



C'est à l'occasion d'une rencontre organisée par l'APEC que j'ai réalisé que je pouvais continuer d'allier l'utile et l'agréable dans un tout autre domaine.

Les métiers du Cinéma m'ayant toujours fasciné, je suis devenu Agent Artistique. Evidemment, ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais à force de passion, de travail et de détermination.



Aujourd'hui à la tête de ma propre structure, je représente des artistes avec toujours la même envie et une ambition internationale.



Visitez le site ALIAS TALENTS : www.alias-talents.com



Mes compétences :

Conseil

Marketing

Communication

Web

Publicité

Cinéma

Théâtre

Management

Comédie

Internet

Production