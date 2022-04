Elena PASKALEVA

Diplômée en Master 2 Tourisme et Environnement, je recherche un emploi dans le domaine du tourisme, en tant que conseiller voyages et/ou chargé de production.



Lors de mon stage de fin d'études, j'ai pu acquérir une expérience dans la gestion et la vente de produits touristiques. Mes différentes expériences dans le secteur touristique m’ont permis de développer une bonne maîtrise de l’anglais, ainsi que l’aisance relationnelle et la rigueur indispensables à la réussite de mon projet professionnel.



Organisée et autonome dans mes missions, j’assume les responsabilités. Curieuse et dynamique, j’ai le sens de travail en équipe et la capacité d’initiative.



Mes compétences :

conception de produits touristiques

vente de produits touristiques