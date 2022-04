Après un diplôme des métiers d'arts (DMA) à l'école BOULLE, j'ai travaillé comme apprentie 2 ans à l'atelier Midavaine (entreprise du patrimoine vivant).

Je travaille dans la création et la réalisation de décor en laque et dorure mais aussi les patines.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Autocad

Adobe Photoshop

Adobe In Design

Adobe Illustrator