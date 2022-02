Elena POSTOLOV

Forte de dix ans d'expérience dans le domaine QHSE, je suis actuellement à lécoute de nouvelles opportunités.

Entreprises de services, de gros œuvre, industriels...je serais ravie d'être à l'écoute de vos besoins.

Impliquée et autonome, avec beaucoup de bienveillance, jai su mener à bien chacune des missions qui mont été confiées .

La diversité des postes occupés ma permis daborder les sujets QHSE sous différents aspects, tant stratégiques quopérationnels, confirmant mon attrait pour la polyvalence.

Proche du terrain et en étroite collaboration avec la direction, la déclinaison opérationnelle de la stratégie QHSE a mis en exergue ma capacité à madapter aux différents interlocuteurs.



Si en tant que recruteur, vous recherchez un profil impliqué, déterminé et dont la motivation première est d'apporter satisfaction et bien être au travail, nhésitez pas à me contacter.