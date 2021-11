Bertrand BOUTTIER

Passionné par la recherche et linnovation scientifique, jai décidé de construire mon parcours scolaire et professionnel afin de participer au développement des technologies de demain. Mon projet professionnel sinscrit principalement dans les problématiques du contrôle de la matière de manière non destructive , car les enjeux environnementaux, de performance et de sécurité des matériaux me tiennent à cœur.



Après un cursus scolaire orienté sur la physique avec une spécialisation en dernière année sur les Contrôles Non Destructifs (CND), je me suis adapté à développé des solutions CND innovantes pour différentes applications et différents secteurs : de l'améliorer la gestion patrimoniale, les performances des processus industriels et le tri des déchets dans le secteur de l'environnement jusqu'au contrôle des pièces tournantes dans l'aéronautique en m'appuyant sur mon expérience et des spécialistes.



Aujourd'hui je suis fortement impliqué dans le développement de l'usine du futur (transformation digitale et Fabrication Additive) appliqué aux contrôles qualité.



Mes compétences :

Gestion de projet,

Transformation digitale & Fabrication Additive,

Manufacturing 4.0

Contrôles Non Destructif (CND),

Définir les objectifs, conduire essais et analyser,

Recherche scientifique

Expertise technique