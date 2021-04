Marcel THEOT

Me décrire professionnellement en 3 phrases :

1.- il est plus intéressant de faire partie de la solution que de faire partie du problème.

2.- time is money.

3.- chaque nouvelle journée nous donne l'opportunité dacquérir des nouvelles compétences, ne la gaspillons pas



Personne courageuse, adaptable et déterminée sans peur du changement, avec une expérience de plus de 10 ans en tant qu'ingénieur mécanique dans la conception et simulations mécaniques et thermiques dans des projets pétroliers. J'ai décidé de prendre le virage vers le numérique et suivre un Mastère Spécialisé INGENUM à l'ENSAM en 2020, qui m'a emmené à suivre un stage en tant qu'ingénieur dans le projet de continuité numérique de fabrication de pièces chez SAFRAN Aircraft Engines.

Avec ma double compétence je peux vous apporter mon savoir faire dans des projets de continuité numérique, PLM, BIM, conduite du changement, gestion de configuration, développement en V et AGILE, sur des outils comme 3DExperience et Revit.