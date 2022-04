Elena RAMON

Account executive digital depuis 4 ans, passionnée de mon métier et en recherche permanente des nouvelles tendances.



Mon but, arriver au coeur du cible et le faire tomber amoureux.



J’ai 4 ans d’expérience en gestion de clients notamment Pepsi, Marbú, Sony Pictures, Pago etc. De plus j’ai travaillé avec d’autres clients du secteur du tourisme, la mode ou la technologique prenant en charge la conception et l’exécution de stratégies en Marketing online et offline, SEO et diffusion, plus précisément J’ai participé à:





• Définition des objectifs stratégiques, définition des enjeux marketing.

• Conception : Stratégie Social Media et Marketing (en fonction des cibles, des KPis, du

sujet/produit)

• Suivi de campagne : Reporting, optimisation des résultats

• Relation client et gestion de projet

• Social Media Marketing

• Community Management : Rédaction, veille, animation des communautés

• Plateformes d’action : Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest, Google+, WordPress,

Blogger…



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Microsoft Excel

Apple Keynote

Adobe Premier

Adobe Photoshop