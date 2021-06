Forte de 20 années d'expérience professionnelle dans différents domaines, je me suis reconvertie pour évoluer dans ma carrière.

Cherchant de nouveaux défis, je souhaite à présent mettre mes compétences au service d'une entreprise dynamique et solidaire.

Dynamique, passionnée par un métier stimulant, adaptative, autonome et discrète, je suis en mesure de réaliser toutes les tâches inhérentes au poste.