Elena SEGATO

Formée à l’École Polytechnique de Milan, j'ai un parcours varié qui m'a permis de toucher à plusieurs disciplines en Italie et en France.



Actuellement en fin de formation chez AFCEPF, j'ai eu l'opportunité de compléter ma formation en coaching agile (8 mois) avec l'acquisition de compétences techniques (programmation orientée objet, SGBD, web services...).



En janvier 2012 j'ai eu la possibilité de travailler pour Airial Conseil en contribuant à la création de la cellule agile de l'entreprise.



Je me suis occupée de la formation agile des techniciens conseil d'Airial (framework Scrum et pratiques XP) et de l’évolution de l'agilité au sein de l'entreprise.



J'ai travaillé, en plus, sur la mise en place d'un réseau interne pour la diffusion d'articles et autres informations autour de l'agilité.



Mes compétences :

Développeur

Scrum master

Scrum