Jennifer PHILIPPON

Bonjour et bienvenu sur mon profil,



Après avoir travaillé quelques années dans le domaine du recrutement. J'ai souhaité donner un nouvel élan à ma carrière. J'ai entrepris en juin 2017 une formation certifiante pour devenir coach professionnel. Pourquoi ce métier? Je m’intéresse à l'Homme et à son bien être. Je veux accompagner mes clients à utiliser leur potentiel afin qu'ils s'épanouissent personnellement et/ou professionnellement. Et depuis janvier 2018, j'ai intégré l'association IPSHO- Cap Emploi 60 en tant que chargée de l'évolution et de la transition professionnelle. Un autre challenge! Génial c'est ce dont j'avais besoin. Ma mission chez Ipsho est d'accompagner un public en situation de handicap à élaborer un nouveau projet professionnel et/ou les accompagner à concrétiser un projet de formation. J'interviens dans le département de l'Oise à la demande du salarié, de l'employeur, du médecin du travail, de l'assistante sociale ou de tous autres partenaires.



Si vous avez des questions en rapport avec le coaching ou sur ma mission d'accompagnement en évolution et transition professionnelle, n'hésitez pas à me contacter, je me ferai un plaisir de vous répondre :)



A bientôt,

Jennifer



Mes compétences :

SSII

Recrutement

RH

Ingénierie de formation

Accompagnement de projet

Formation professionnelle

Handicap