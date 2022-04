Eléna SMIRNOVA

Durant plusieurs dernières années, je travaille au sein de la communauté internationale en exerçant des fonctions du médiateur et coordinateur : l’identification les besoins des projets ; la participation à l’études et l’élaboration d’une stratégie de la réalisation ; la coordination, le développement et la maintenance des relations et des contacts professionnels nécessaires avec les autorités, les entreprises et les collaborateurs locaux des pays de l’Est et de l’Asie Centrale.



Mes connaissances des particularités culturelles locales, parfaite maîtrise de la langue russe, une forte capacité d’adaptation aux besoins précis me paraissent être des atouts indispensables pour mener à bien la réalisation des projets.



Mes compétences :

Architecte

Langue russe

Médiateur

Russe