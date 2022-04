Elena SOKOLOVSKAYA

De profil résolument international, je souhaite évoluer professionnellement dans le domaine de la distribution de contenu audiovisuel (digitale/tv) où je possède plus de 5 ans d'expérience.



Mes compétences en commerce internationale, marketing et géstion de projet obtenues dans le cadre de la distribution des séries documentaires (tv/digitale) sont complétées par les pratiques opérationnelles acquises lors des services de distribution numérique aux artistes et labels de musique. Ces atouts me permettent de valoriser mon expérience dans les fonctions complexes et missions multi-axées.



Je vous invite de découvrir mon parcours académique et professionnel pour estimer si mon profil convient à un poste vacant au sein de votre entreprise. Motivée et proactive, je cherche l’opportunité de rejoindre une équipe dynamique pour y mettre au service mes savoirs faire, mes aptitudes, mon potentiel et participer au développement du service.



Lors de mes précédentes expériences professionnelles, j'ai montré une grande capacité d'adaptabilité dans le respect des objectifs et délais fixés. Sérieuse, volontaire et polyvalente, je suis prête à perfectionner mes compétences et en acquérir de nouvelles.



Me tenant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, je serai ravie de vous donner de plus amples informations susceptibles de vous intéresser.



Mes compétences :

SQL

EverNote

Facebook

Instagram

Vevo

Joomla

Trello

Édition musicale

Social media

Slack

Google Adwords

Wunderlist

YouTube

Méthode agile

Google+

Spotify

Relationnel

Montage vidéo

Account management

Microsoft Access

Deezer

Gestion des priorités

Google analytics

Travail en équipe

Autonomie

Google Drive

Asana

Google AdSense

Marketing

Traduction

Rédaction de contenus web

Microsoft PowerPoint

Créativité

Management opérationnel

Détermination

Jira

Microsoft Office

Web 2.0

Agile

Community management

Gestion événementielle

Traduction anglais français

Conception-rédaction

Microsoft Excel

Didactique professionnelle

ITunes

Microsoft Outlook

Microsoft Word

Transcription audio

Montage audio

Négociation

TV numérique

Dailymotion

Commerce B2B

Commerce international

Négociation contrats

Communication

Rédaction de contenus