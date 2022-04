Elena USTYUGOVA

Audit du poste clients dans le cadre de la mobilisation des créances auprès d’établissements financiers (titrisation, affacturage) : de la PME à l’entreprise du CAC 40.



En déplacement pour plus de 50% du temps (France et Europe). Rédaction de rapports de synthèse quant à la faisabilité du programme d’affacturage/titrisation ou à sa continuité, notamment en langue anglaise.



Analyse de 3 risques majeurs :



Risque cédant : analyse des données financières (liasses fiscales, balances générales), contrôle du retard fournisseurs, du paiement des créances privilégiées, du taux de sinistralité etc.



Risque procédural : analyse critique des procédures de facturation, d’ouverture des comptes clients, d’encaissement, de recouvrement, de gestion des limites de crédits, des règles de provisionnement des clients douteux etc.



Risque tiers : analyse des balances auxiliaire clients/fournisseurs, des balances âgée clients/fournisseurs, du journal des ventes/des achats. Analyse des indicateurs suivants: DSO/DPO théorique, DSO/DPO réel, taux d’avoirs, taux des autres non-valeurs (RFA/PP, escomptes), taux d’échu, taux de la sous-traitance de production, taux de la sous-traitance de transport, risque clients/fournisseurs, top 10 clients/fournisseurs, statistique des modes et des conditions des règlements etc.



Dans le cadre de l’audit de suivi : rapprochement des reportings affacturage/titrisation avec les données comptables et justification de tout écart constaté.



Mes compétences :

Audit

Contrôle de gestion

Conseil

Analyse financière