Elena ZARA

Diplômée en communication et premier poste à la BNP en tant que chargé de renfort commercial et renouvelé en chargé d'accueil. Cette expérience honorable et enrichissante a accentué ma motivation et ma détermination à faire valoir mes capacités auprès des recruteurs.

J'éprouve un réel intérêt pour le secteur banque/assurance.



Mes compétences :

Impression offset

Communication

Microsoft Office

Prospection

Organisation et gestion de l'information

Digitalisation

Conception rédaction

PACK OFFICE