Eleni NAVARRO

Etant diplômée d’un baccalauréat S, je suis à la recherche d’une alternance en entreprise pour un BTS Commerce International au sein du lycée La Martinière Duchère à Lyon à partir du 8 septembre, pour une durée de 24 mois avec une fréquence une semaine en cours et une semaine en entreprise.



J’ai choisi cette formation en alternance car le principe d’étudier la théorie et de la mettre en application ainsi que de la suivre tout au long de l’année m’ attire fortement.



Ainsi elle me permettra de développer des compétences dans le domaine des échanges internationaux, de découvrir une stratégie commerciale ,de comprendre le fonctionnement et la logistique d’une entreprise .

Choisir d’effectuer mon alternance dans votre entreprise serait pour moi l’occasion de remplir de nombreuses missions :



Gestion de clientèle.

Suivi par mail et courrier de demandes clients.

Mise en application de plans marketing.

Suivre la logistique des livraisons produits.

Presentation de l’entreprise a des clients et partenaires.

Conception de produits a vendre.

Négociations des tarifs .



J’ai depuis 2 ans travaillé en extra et en période estivale, (festival d’Avignon) dans 2 restaurants. J’ai pu mettre a leur disposition toutes mes qualités de :



Ponctualité :( aucun retard)

Abnegation :( journée intensive de 11 heures)

Sérieux: Service et gestion d’un espace de 50 couverts ( mise en place, service, encaissement)

Dynamisme et endurance: Travail non stop durant 20 jours sans jour de repos.