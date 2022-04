Eléonor BIRIOTTI

Fascinée par les interactions sociales que permet Internet et les mécanismes qui y sont en jeu, je souhaite mettre mes compétences rédactionnelles et humaines au service de projets créatifs, ambitieux, tournés vers le futur.



Force de proposition et autodidacte, je suis toujours prête à améliorer mes compétences et à découvrir de nouveaux univers.



Mes "petit plus": une plume qui s'adapte facilement à la demande et au contexte donné, aussi bien en Anglais qu'en Français, langues que je parle et pratique couramment - une autonomie certaine - une culture générale polyvalente - une bonne appréhension intuitive du web et des comportements de ses utilisateurs - le sourire en toute circonstance.



Mes compétences :

Rédaction de contenus

Conception-rédaction

Gestion de contenu

Gestion de contenu web

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Travail en équipe

Traduction anglais français

Microsoft Office

Enseignement

Gestion de projet web

Stratégie digitale

Stratégie de communication

CSS

HTML

Wordpress

Réseaux sociaux

SEO

Rédaction web

Inbound marketing

HubSpot

Reporting

Logiciel CRM

Web analytics