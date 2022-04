Eléonor GRANGE

Diplômée de l'ENSIACET , je suis à la recherche d'un premier poste en tant qu'ingénieur qualité en particulier dans la qualité produit ou qualité fournisseur.



Mobile, dynamique et très adaptable, je recherche dans tous les secteurs d'activités mais plus particulièrement dans l'aéronautique et la chimie qui ont constitué le thème de mes principales expériences professionnelles.



Mes compétences :

Microsoft Office

ISO 14001 Standard

HAZOP

Audit

Gestion de projet

Évaluation des risques professionnels

Chimie analytique

ISO 9001

Chimie organique

Amélioration continue

OHSAS 18001