Eleonora GARONI

Durant mon doctorat j'ai acquis une solide expérience en synthèse organique et organométallique, analyses et mesures photophysiques. Je me suis occupée de complexes métalliques pour applications en OLEDs, cellules solaires, optique non-linéaire, bio-imagerie et anti-cancéreux. J'ai eu le plaisir de travailler dans un milieu multiculturel grâce à mes expériences en laboratoires de recherche en Italie, France et Japon.



