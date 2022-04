Eleonora MILANO

Limiter et harmoniser la pression des sociétés humaines sur l’environnement est un enjeu actuel majeur. Cette conviction m’a porté à compléter mon diplôme d’architecte-urbaniste d’un master 2 en ingénierie environnementale.

Un pointu savoir-faire sur la gestion des eaux, des sols et des déchets s'est ajouté à mon expérience décennale de maîtrise d’œuvre.

Bien que la gestion et la prévention des déchets étaient au départ et restent aujourd’hui la cible de mon action, le fait évident que notre planète constitue un unicum, souligne l’importance de la connaissance des milieux récepteurs (air, eaux, sols) et de la prise en charge des valeurs environnementales dans notre société.





Mes compétences :

Force de proposition

Urbanisme

Ecoute

Créativité

AutoCAD

Adaptabilité

Dépollution

Gestion de projet

Architecture

Synthèse

Gestion des déchets

Analyse

ArcGIS

Médiation

Rigueur

Organisation

Agile Development

Team building

Scrum

Résolution des problèmes

soil

water