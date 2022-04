Eleonora SICA

Mes prestations d’accompagnement au changement et au mieux-être s'adressent aux particuliers et aux professionnels, ainsi qu'aux dirigeants soutenant un univers de travail harmonieux, réconciliant la performance économique avec l’épanouissement et l’engagement individuels.

Mes compétences de coach humaniste, associées à mes expériences antérieures, sont un véritable atout pour mieux comprendre les besoins clients internes et externes et accompagner l’individu et l'entreprise au changement.

Écoutez vos besoins, dynamisez vos projets, épanouissez-vous !



Mes compétences :

Customer Relationship Management

Coaching individuel

Association loi 1901

Audit interne

Norme ISO 9001 V2008

Qualité

Développement personnel

Relationnel

ISO 900X Standard

Audit

Communication