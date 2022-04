éléonore ARNOLD

Forte de mon expérience au sein du Groupe américain Fossil et de l'obtention de mon Master en Marketing et gestion d'événements, je suis aujourd'hui en mesure de superviser et valoriser la communication de votre entreprise. Ouverte sur les nouvelles technologies de l'information et de la communication et dans l'objectif de répondre de façon fructueuse aux demandes du marché, j'ai suivi récemment une formation en PAO et création de sites web.



Compétences :

- Rédaction des communiqués et dossiers de presse

- Création d'outils de communication (flyers, plaquettes, retouches photo...)

- Analyse et gestion des médias sociaux

- Coordination et développement de partenariat

- Gestion de projets événementiels

- Prospection et développement commercial

- Coordination et configuration du merchandising

- ...



Mes compétences :

Gestion de projet

Gestion de partenariats

Rédaction de contenus

Gestion événementielle

Adobe Illustrator CS6

Merchandising

Adobe InDesign CS6

Médias sociaux

Supports de communication

Développement commercial

Microsoft Office 2007

Adobe Photoshop CS6