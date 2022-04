Eléonore ATTALI

Curieuse et entrepreneuse, je souhaite partager les compétences et les connaissances acquises lors de mes expériences professionnelles et ailleurs.



Mes spécialités :

- Développement et Gestion d'entreprise

- Animation de réseaux, Formations & interventions publiques.

- E-Business, E-Commerce et Développement web

- Marketing et Communication

- Développement durable et achat responsable





Mes compétences :

COMMERCE

commerce équitable

Communication

communication par l'objet

Design

Développement durable

Distribution

E commerce

Eco Design

Objets publicitaires

