Eleonore AUBRIEUX UNGERER

39 ans, mariée, 1 enfant



Suite à plusieurs années d’expérience professionnelle aux Etats-Unis et en Europe pour le compte d’industriels du BTP et de captives financières associées à ces industriels, le BTP est devenu une seconde, voir une première nature.



Titulaire d’un Mastère en Gestion de Projets Complexes et Intelligence Economique de la Skema Business School de Nice et d'un diplôme en Administration des entreprises de Western Carolina University aux USA, je salue mes collègues de promo!