Eléonore BESCOND

Je suis Éléonore Bescond, d'un naturel dynamique et sociable, je suis à la recherche d'un emploi dans les domaines sociaux ou médico-sociaux en tant que coordinatrice ou chargé de mission. Titulaire d'un diplôme professionnel en "Management des organisations sanitaires et sociales" , équivalent du CAFDES, je possède de réelles qualités d'adaptation et d'ouverture.



Mes compétences :

Autonomie et initiative

Méthodologie de projets

Animation d'équipe

Ouverture aux autres

Encadrement de personnes

Gestion et comptabilité

Créativité

Sociable

Positive

Management

Dynamique