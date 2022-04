Amelie HEBBRECHT - LE BERRIGAUD

Diplômée d'un Master Management des Organisations Sanitaires et Sociales, mes expériences professionnelles et les différents stages m'ont permis de développer des compétences et des savoirs-faire en matière de politiques sociales et santé publique.



Forte d'une expérience dans le commerce, je suis une personne motivée et impliquée dans mon travail.



Aujourd'hui, je souhaite mettre mes compétences au service d'une structure de services d'aide à domicile ou dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes.



Je suis en recherche active d'emploi dans tout le Grand Ouest de la France.

Si mon profil vous intéresse, vous pouvez me contacter par mail: hebbrechtamelie@gmail.com







Mes compétences :

Conduite de projet

Chargé d'études

Informatique

Travail en équipe

Droit du travail

Marketing

Connaitre la grille AGGIR

Constituer les dossiers administratifs