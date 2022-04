Je suis Eléonore Bizet, âgée de 20 ans. Actuellement, en BTS Support à l'action managériale, mon but est de devenir office manager à l'international.

Je suis dynamique, en effet je pratique beaucoup d'activités sportives. De plus, je suis également sociable du fait de mes diverses expériences professionnelles. Enfin, étant rigoureuse et déterminée dans mon travail, je m'applique toujours dans celui-ci.



Mes compétences :

Prezi

Microsoft Publisher

Microsoft Word

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint