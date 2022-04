Eléonore BOCQUET

Issue du secteur du recrutement (chasse) et du conseil aux sociétés innovantes, j'ai toujours accompagné les entreprises dans la valorisation de leurs projets de développement (croissance, R&D).



Conseil auprès de clients grands comptes et plus particulièrement auprès de start-up du numérique ces dernières années, j'ai développé mon accompagnement par une approche en "réseaux" et en local.





Mes compétences :

Innovation

Développement commercial

Prospection

R&D

Conseil

Vente