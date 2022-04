Eleonore BON

Titulaire d’un Master Ressources Humaines et Organisation en alternance à l'I.A.E de la Réunion,

j’ai eu l’opportunité de me familiariser avec le monde professionnel et d’acquérir de l’expérience depuis l'âge de 21 ans.

Grâce à mon parcours en alternance et aux différentes expériences qui ont suivi j'ai pu acquérir des connaissances dans les domaines suivants: paie, procédure d'embauche, rédaction de contrats, etc. J'ai également développer un savoir-faire : utilisation des logiciels SAGE paie, KELIO, Premium RH.

La pratique régulière d'activités sportives m'a permis de d’acquérir un « savoir-être » et une bonne hygiène de vie. Je suis sociable, persévérante, disciplinée dans mon travail et mon comportement.

A travers le sport j'ai pu développer l’esprit d’équipe, le goût de l’effort et le dépassement de soi.



Mes compétences :

Ressources humaines

Paie

Sage

CCMX Cegid