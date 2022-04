Brigitte POYER TAMAYA

--------------■□■□■□■□■□■□■---------------



16 ans d'expérience dans 3 secteurs d'activités :



◆ Agroalimentaire - GMS (BtoB) et GSB

◆ Textile - conception/distribution BtoC,

◆ Bâtiment - fournitures et installation BtoC,



et 3 pôles de compétences :



# MANAGEMENT



● Recrutement, encadrement et motivation des conseillers vendeurs, des commerciaux

● Animation et mobilisation des équipes

● Conseil auprès des gérants de magasins (assortiment, positionnement, merchandising)

● Formation et développement des compétences (Techniques de ventes - école Danone)



● Sens de l’écoute, Process Com



# COMMERCIAL



● Analyse et suivi des indicateurs commerciaux (politique prix, panier moyen, indice vente, taux de transformation, part de marché, part de linéaire, marge, stock, détention de gamme, etc.)

● Définition - application de la politique merchandising et de la stratégie commerciale des industriels (CA 120 M€), de la PME (CA 300K€, choix du réseau distribution, publicité, évènementiels)

● Proposition d’opérations et de promotions commerciales pour dynamiser le CA, réalisation des tracts

● Développement du réseau de boutiques multimarques

● Création et ouverture d'un magasin en nom propre à Paris (Le Marais)

● Mise en place de plans d’actions pour atteindre les objectifs (individuels et collectifs) et des plans merchandising

● Gestion des ventes du e-shop (gestion relation clients, newsletter personnalisée, fiche descriptive), des livraisons clients et des commandes magasins (gestion administrative des ventes)



# GESTION CENTRE DE PROFITS / ORGANISATION



● Création de tableaux de bord des activités et suivi du CA journalier / Trésorerie

● Gestion des priorités, des plannings, des stocks, du réassort, des budgets de coopérations commerciales, des encaissements et comptabilité,

● Responsabilité des budgets annuels (ventes, frais fonctionnement, publicité, etc.), analyse des écarts et mise en œuvre des actions correctives

● Réalisation du business plan et prévisions ventes / retour sur investissement

● Reporting ascendant / descendant avec le siège, la direction, l’équipe et les associés



----------------------------------------------

Contact # 0262.(0).692.55.83.80

Visio Hangout # btamaya33@gmail.com #

----------------------------------------------



Mes compétences :

Gestion projets

Gestion centre de profits

Marketing

Management

Achat

Direction de centre de profits

Direction commerciale

PCM niveau 2