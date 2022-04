Eleonore BRANGER

MANAGEMENT - ENCADREMENT - PROJET

Animation QSE France de la BU High Tech

Management et encadrement de l équipe service généraux (4 personnes)

Gestion et planification de projet

Organisation de cession de formation (100 personnes)



QUALITÉ

Mise en place de la démarche QSE ( ISO 9001, ISO14001, OHSAS18001)

Animation de réunion client et interne

Sensibilisation du personnel

Réalisation d'audit



SÉCURITÉ

Déploiement du vigeod'it (outil de synthèse réglementaire)

Réalisation du DUER, analyse d'accident

Participation au CHSCT



ENVIRONNEMENT

Dossier de portée à connaissance pour la des installation de dossier de déclaration ICPE 1412 et 1414

Dépôt de dossier ICPE à autorisation DEEE 2711,ICPE a declaration 2564

Accompagnement des visites DRIEE et suivi des dossiers

Analyse de produits (FDS) pour s'assurer que le bâtiment à la capacité de stocker au sens de l' ICPE



SÛRETÉ

Déploiement de la démarche OEA

Audit sûreté

Contrôleur sûreté du fret aérien



Mes compétences :

Qualite

Securite

Environnement icpe

Projet encadrement

Certification iso 9001

Ohsas18001

Management