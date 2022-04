éléonore BRUNEL

Une agence à l'image des biens que nous proposons : UNIQUE.



Lofts, ateliers, maisons d’architecte, lieux contemporains, design ou disposant d’une terrasse ou d’un jardin, nous sélectionnons des biens qui ont tous pour point commun, leur esprit atypique et coup de cœur.



Vous rêvez de vivre dans un bien hors norme ou recherchez un expert, partageant votre passion pour l’architecture et le design ?



Vous trouverez chez Espaces Atypiques un interlocuteur privilégié pour l’achat, la vente ou la location de votre bien à Nîmes et Montpellier, et bien au-delà.