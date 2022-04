Eléonore CHOISY

Dîplomée depuis 2008 d’un master 2 d’urbanisme, j'ai travaillé 3 ans en tant que chargée d'étude puis chef de projet dans une agence d’architecture et d’urbanisme à Bordeaux. Après une année de formation en paysage méditerranéen à l'Ecole Nationale Supérieure de Paysage de Versailles-Marseille, je suis entrée à la chambre des métiers et de l'artisanat des Alpes Maritimes au service aménagement du territoire / urbanisme.



Mes compétences :

Urbanisme

Adobe Photoshop

Développement durable

Sketch up